وزارة العدل تحدد آلية التقديم في «صندوق النفقة».. وتعلن موعد الصرف

أكد مستشار وزير العدل والمدير العام المكلف لصندوق النفقة عبدالملك السعيد، أن التقديم على صندوق النفقة يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق (https://nafaqah.sa/).

وقال السعيد خلال لقاء تلفزيوني على قناة روتانا: «أولى خطوة هي الدخول على الموقع الرسمي لصندوق النفقة، ثم اختيار صك الحكم للمرأة الحاضنة للأبناء، ثم تستكمل جميع الإجراءات».

وأضاف: «نحن لا نحتسب اليوم الأول للتقديم لحين البت في الطلب، لكن في حالة استكمال الطلب يتم صرف النفقات في نفس اليوم، وعندنا نماذج كثيرة للنفقات التي تم صرفها خلال أول يوم من التقديم».

وواصل: «وزير العدل يوجه بشكل مستمر على تسريع العملية بحيث لا تتجاوز 3 أيام حتى تتم صرف النفقات للمستفيدين، ونسعى دائمًا بأن يكون التنفيذ بشكل سريع لإراحة المرأة وتركز بشكل أكبر مع أبنائها».

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وأتم تصريحاته قائلاً: «(صندوق النفقة) ملتزم في يوم 5 من كل شهر ميلادي بدفع النفقات لجميع من سجلوا فيه».

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