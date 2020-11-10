السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4960 إصابة جديدة بفيروس كورونا و198 وفاة



مكسيكو سيتي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الاثنين 4960 إصابة جديدة بفيروس

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

// انتهى //

04:46ت م

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مكسيكو سيتي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الاثنين 4960 إصابة جديدة بفيروس كورونا و198 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 972785 وإجمالي الوفيات 95225.ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.// انتهى //04:46ت م0317

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