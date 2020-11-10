السعودية اليوم / البرازيل تسجل نحو 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل اليوم الاثنين 10917 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أيضا 231 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 161106.

// انتهى //

04:32ت م

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ريو دي جانيرو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت البرازيل اليوم الاثنين 10917 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و590025 إصابة.وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أيضا 231 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 161106.// انتهى //04:32ت م0316

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