اقتصادي / غرفة جازان تنظّم غدا لقاءً للتعريف ببرنامج "دعم ريادي ورياديات الأعمال"



جيزان 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

تنظم غرفة جازان غدًا اللقاء التعريفي للمرحلة الثامنة لبرنامج "دعم ريادي ورياديات الأعمال بمنطقة جازان "، وذلك عبر منصة "زوم".

ويتضمن اللقاء التعريف بالمشاريع المدعومة التي تشمل مسار المشاريع الصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات وبرنامج دعم العربات المتنقلة ومشاريع عربات الطعام، ودعم التوطين ودعم الخريجين والتعريف بالخدمات الإلكترونية.

ويأتي اللقاء، ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية ببرامج بنك التنمية الاجتماعية، وبوابة غرفة جازان الإلكترونية بقطاع المشاريع في المملكة لتمكين شباب وشابات الوطن لمواكبة مستجدات سوق العمل، وتكريس ثقافة العمل الحرّ وتحقيق رؤية المملكة 2030.

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04:00ت م

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