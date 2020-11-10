سياسي / الرئيس السابق لأفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية



بانغي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

تقدم الرئيس السابق لجمهورية أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه اليوم بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 27 من شهر ديسمبر المقبل وفق ما نقلته مصادر إعلامية محلية.

وكانت لجنة الانتخابات المستقلة في أفريقيا الوسطى قد أعلنت تسلم ملفات 12 مترشحا للاستحقاقات الرئاسية المرتقبة، فيما ينتهي الأجل القانوني المحدد لإيداع الملفات اليوم.

ويعد بوزيزيه الرئيس الرابع لأفريقيا الوسطى، وقد تولى السلطة في مارس 2003، إثر قيادته تحركا ضد الرئيس آنج فيليكس باتاسيه، قبل أن تتم الإطاحة به إثر دخول المتمردين إلى العاصمة بانغي، ليلجأ إلى الكاميرون.

وتشهد أفريقيا الوسطى أعمال تمرد وعنف منذ سنوات، خصوصا في العاصمة بانغي، وذلك على الرغم من وجود قوات أممية.

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03:31ت م

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