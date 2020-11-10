

موسكو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أرمينيا وأذربيجان توصلتا برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل في إقليم "ناغورني قره باغ" دخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال بوتين في تصريح صحفي : "في التاسع من نوفمبر وقّع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس روسيا الاتحادية، إعلانا ينص على وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء كل العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ، وذلك بدءا من منتصف ليل العاشر من نوفمبر بتوقيت موسكو".

وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية و الأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه وقع اتفاقا لإنهاء الصراع العسكري مع أرمينيا على منطقة ناجورنو قرة باغ، مشيرا إلى أن البيان الثلاثي الموقع سيصبح نقطة حاسمة في تسوية الصراع.

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان من جانبه توقيع اتفاق ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يتضمن وقفا فوريا للقتال في قره باغ والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتقرير مصير الإقليم.

وأبان رئيس إقليم ناغورني قرة باغ - غير المعترف به - "أرايك آروتيونيان" أنه وافق على إنهاء الحرب في الإقليم لتجنب المزيد من الخسائر الفادحة والخسارة الكاملة لقره باغ .

// انتهى //

03:13ت م

0309





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.