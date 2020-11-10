السعودية اليوم / لقاء افتراضي للتعريف بآلية تقويم الفصل الدراسي الأول بتعليم ينبع



ينبع 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

عقدت إدارة تعليم ينبع ممثلة بقسم الاختبارات والقبول (بنات)، لقاءً افتراضيًا للتعريف بآلية تقويم الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢هـ، نفذه عدد من مشرفات الإدارة على مدى يومين، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي، وأكثر من ٢٠٠ مشرفة من مكاتب التعليم وقائدات ووكيلات المدارس بتعليم المحافظة.

وأشادت المساعدة للشؤون التعليمية بالجهود المبذولة من قائدات المدارس ومنسوباتها في التهيئة والاستعداد والمتابعة الدقيقة، بعد إعلان الاختبارات عن بعد استنادًا إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، والتأكيد على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وأوضحت الفايدي، أن اللقاء تضمن التعريف بالنقاط الأساسية الواردة بآلية التقويم للفصل الدراسي الأول، وأبرز المستجدات الواردة بدليل توزيع الدرجات، وإرشادات وضوابط إعداد الاختبارات الإلكترونية، وأدوات التقويم المتاحة على المنصات التعليمية، والبدائل المتاحة لتقويم الطلبة الذين لم يتمكنوا من الدخول لمنصة مدرستي، كما استعرض اللقاء دليل "البروتوكلات" الوقائية لأداء الاختبارات بالمدارس.

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