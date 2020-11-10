

حائل 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

فعّل أمس فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بالشراكة مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، ضمن الأنشطة المجتمعية حملة "الصلاة نور"، وذلك عبر ملصق يحمل عبارة "الصلاة راحة وفرج وتجارة مع الله"‏ وُزّع على المنشآت ومنافذ البيع التجارية بالمنطقة لوضعه بمكان ‏بارز لعملاء المنشأة.‏

وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي، أن الحملة تهدف إلى التوعية بمكانة وأهميّة هذه الشعيرة وفضائلها وأثرها ‏في حياة المسلم ‏والتي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، والمنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

// انتهى //

02:04ت م

0304





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / تجارة حائل تفعّل دور الشراكة في حملة " الصلاة نور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.