شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1320 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام»، 1320 لغمًا، منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و441 لغمًا مضادة للدبابات، و862 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 196,591 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.