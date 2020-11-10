شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة لـ «جوزيف بايدن»: نتطلع لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار، وأشاد -أيده الله- بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لمعاليها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي، كما بعث سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لمعاليها، معربا سموه عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجين المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.