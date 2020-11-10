شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يبحث مع «الفاو» دعم العمل الإنساني في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض م. البيز خلال اجتماع عقده مع جادين وبيرجون بمقر المركز في الرياض أمس الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعمل الإنساني.
ومن جانبه أشاد د. جادين بأعمال المركز الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في مختلف محافظات اليمن متطلعا لتعزيز العلاقة بين الجانبين لخدمة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.
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