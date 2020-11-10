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مركز الملك سلمان يبحث مع «الفاو» دعم العمل الإنساني في اليمن

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بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في اليمن د. حسين جادين، ومدير الطوارئ والصمود في المنظمة دومينيك بيرجون، كيفية توحيد الجهود لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن ومناقشة السبل الكفيلة بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم أعمال منظمة الفاو في اليمن.

واستعرض م. البيز خلال اجتماع عقده مع جادين وبيرجون بمقر المركز في الرياض أمس الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعمل الإنساني.

ومن جانبه أشاد د. جادين بأعمال المركز الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في مختلف محافظات اليمن متطلعا لتعزيز العلاقة بين الجانبين لخدمة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

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