شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أمس سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أولي مويسبي. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير الدنمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.