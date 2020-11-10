شكرا لقرائتكم خبر عن غرف انتظار «حسية» للأطفال المرضى من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة وإحدى شركات الاتصالات، مبادرة «الغرف الحسية Sensory Room»، وهي عبارة عن مناطق انتظار مخصصة للأطفال المرضى من ذوي الإعاقة في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وتهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية للأطفال من ذوي الإعاقة عند تواجدهم في الأماكن العامة.

وأوضحت المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة د. علا أبو سكر أن المبادرة تعد امتدادا لمبادرات مختلفة ينفذها المركز لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدعم ومتابعة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المركز، وأضافت أن المبادرة ستسهم في أن تكون مستشفياتنا صديقة للأطفال ذوي الإعاقة.