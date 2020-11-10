شكرا لقرائتكم خبر عن غرف انتظار «حسية» للأطفال المرضى من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة د. علا أبو سكر أن المبادرة تعد امتدادا لمبادرات مختلفة ينفذها المركز لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدعم ومتابعة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المركز، وأضافت أن المبادرة ستسهم في أن تكون مستشفياتنا صديقة للأطفال ذوي الإعاقة.
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