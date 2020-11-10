شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 86 % من 392 إصابة كورونا للبالغين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس 392 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 350984 حالة، بينها 7637 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 787 حالة حرجة، كما تم تسجيل 402 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 337788 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 392 حالة منها 39% إناثا، 61% ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 86%، وكبار السن 3%، فيما بلغ عدد الوفيات 5559 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة لافتة إلى إجراء 53583 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏