شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 9 آلاف شجرة بجامعة حائل والان نبدء بالتفاصيل
ودشن الحملة رئيس الجامعة د. خليل البراهيم بمشاركة مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة م. فهد الحسني، وحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد من منسوبي وطلاب الجامعة أعضاء أندية العمل التطوعي. وبلغت المساحة المزروعة لمنطقة غابة الجامعة في هذه المرحلة 62 ألف متر مربع، لتكون المساحة الإجمالية المزروعة في مرحلتي التشجير الأولى والثانية 117 ألف متر مربع، كما بلغ عدد الأشجار المزروعة في المرحلتين 9000 شجرة منها 4560 شجرة غرست خلال المرحلة الثانية.
وتضمنت الحملة غرس أنواع متعددة من الأشجار منها شجر الفيكس، وشجر الطلح، وشجر الغاف، وشجر السدر، وشجر الأراك، وشجر البنسيانة، وتستخدم في ريها أنظمة الري بالتنقيط كما تستخدم في غابة الجامعة أنظمة المياه الرمادية المعالجة.
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