شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» تخمد 45 ألف حريق في عام والان نبدء بالتفاصيل

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92.266 حادثا في المملكة، منها 45.592 حادث حريق، و46.674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749.731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70.175 ترخيصا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441هـ.

وبينت المديرية أنها افتتحت 21 مركزا ميدانيا جديدا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، بمشيئة الله.