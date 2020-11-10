شكرا لقرائتكم خبر عن «حصاد الشورى».. 1066 موضوعا في 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مجلس الشورى خلال الدورة السابعة «4 سنوات» دراسة ومناقشة 1066 موضوعاً، وعقد خلالها 256 جلسة عادية درس في ثناياها ما يصل إلى 220 نظاماً ولائحة، فيما ناقش 425 تقريراً لأداء الأجهزة الحكومية، و403 من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، كما ناقش 18 مقترحاً تفعيلاً للمادة 23 من نظام المجلس التي تتيح للأعضاء تقديم مقترح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم، فيما أصدر المجلس 26 قراراً داخلياً.

دورة مفصلية

واختتم المجلس في الثاني من ربيع الأول الجاري أعمال دورته السابعة، التي تعد دورة مفصلية ومميزة في مسيرة المجلس والممارسة الشورية في المملكة، عطفاً على العديد من الحيثيات والنتائج، الأمر الذي برز بشكل ملموس في طبيعة الملفات والقضايا الحيوية التي تصدى لها المجلس، ويفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- غدا، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، وسيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه -رعاه الله- «عبر الاتصال المرئي».

مناشط ومشاركات

وأصدر المجلس خلال السنوات الأربع الماضية 1092 قراراً تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، فيما بلغت مشاركات وأنشطة مجلس الشورى الداخلية والخارجية خلال الدورة السابعة للفترة من 3/‏3/‏1438هـ حتى 2/‏3/‏1442هـ 605 مشاركات وأنشطة موزعة على حسب الزيارات الرسمية والمشاركات البرلمانية ومناشط لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس والزيارات المتبادلة مع مجالس المناطق.

جهات حكومية

وعقدت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال الدورة السابعة 1096 اجتماعًا تم خلالها استضافة 2508 مسؤولين حكوميين من مختلف الجهات والأجهزة، وناقشت خلال الدورة بسنواتها الأربع ما يزيد على 425 تقريرًا سنويًا لأداء الجهات الحكومية، كما درست ما يصل إلى 293 مشروع نظام، وأقرّت 402 اتفاقية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

مقترحات واتفاقيات

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وكشفت الأرقام أن لجان المجلس عقدت خلال سنة واحدة فقط 283 اجتماعًا، ناقشت خلالها 144 تقريرًا حكوميًا، واستضافت خلالها 564 مسؤولًا من مختلف الجهات الحكومية، وخلال السنة الأخيرة من الدورة درست 91 نظامًا، كما ناقشت 52 مقترحًا وفق المادة 23، ووافقت على 102 اتفاقية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

التخصصات الصحية

وصحيا، أصدر المجلس 190 قرارًا في الشأن الصحي خلال الدورة السابعة، ومن أبرزها ما أقره المجلس مؤخرًا مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعديلات على الأنظمة الصحية الثلاثة: نظام مزاولة المهن الصحية، نظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومقترح تعديل نظام هيئة التخصصات الصحية، وكذلك الموافقة على تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين حتى سن سبعين عامًا من قبل وزير الصحة، ومشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية ومشروع نظام زراعة الأعضاء، ومقترح نظام الإخلاء الطبي.

إقراض المواطنين

وشهدت الدورة السابعة أداءً مميزا لدعم قطاع الإسكان الذي تمخض عن قراراتٍ وتوصيات مهمة، حيث طالب المجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، والاهتمام بتوفير المسكن المناسب للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، والاستفادة من الدعم المقدم من قبل القيادة الحكيمة، كما طالب المجلس الوزارة بأن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين.

تطوير المناهج

وفي مجال التعليم، وافق المجلس على مشروع نظام الجامعات الجديد الذي يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات ووافق على نظام النقل المدرسي، كما أقر توصية بسرعة توفير الوظائف في وزارة التعليم وتعيين المعلمين في المستويات والدرجات التي يستحقونها، وتطوير مؤسسات التعليم العإلى وإعطائها المزيد من الاستقلالية والتمكين، وتطوير المناهج التعليمية، وبرامج إعداد المعلم قبل الخدمة، وأثناءها، ودعا إلى تبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة، وغيرها من القرارات المتعلقة بالبحث العلمي. وقد بلغ عدد التقارير السنوية لأداء الجهات والمؤسسات التعليمية الحكومية التي ناقشها مجلس الشورى خلال دورته السابعة ذات العلاقة بالتعليم أكثر من «18» تقريرًا سنويًا.