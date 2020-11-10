شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصابين في حادث سير بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

تعرض 5 أشخاص لإصابات بالغة منها توقف قلب، نتيجة حادث انقلاب مركبة على طريق الشفا بمحافظة الطائف. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي الثبيتي إن غرفة العمليات تلقت بلاغا أمس عن حادث انقلاب وقع على مركبة تقل عددا من الأشخاص وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وفرقة عناية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وعند وصول أول فرقة اتضح بالموقع خمس إصابات، اثنتان منها تعرضتا لحالة توقف قلب وتنفس وحالة أخرى بالغة وحالتان بسيطتان، وعلى الفور تم التنسيق لنقل أربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

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