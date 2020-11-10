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«طابت صحتكم» برنامج طبي ثقافي توعوي على «اقرأ»

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تواصل قناة اقرأ الفضائية في الفترة القادمة بث حلقات جديدة من برنامج «طابت صحتكم» تم تصويرها مؤخراً في ومصر، وهو برنامج حواري طبي يستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية ومن أفضل المراكز الطبية والصحية، ويسلط الضوء على أبرز المشاكل الصحية التي قد تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها من الناحية الطبية مع تقديم نصائح وحلول للمشاهدين.

ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية المجتمع في مختلف الجوانب الطبية وكيفية التعامل مع الأمراض والأعراض الصحية التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الطبية.

البرنامج تقدمه د. نشوى السكري ويبث على شاشة «اقرأ» يوم السبت في الحادية عشرة والنصف مساء، ويعاد يوم الأحد في الواحدة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة كما تتوافر جميع الحلقات على منصة تابع الرقمية.

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