شكرا لقرائتكم خبر عن «طابت صحتكم» برنامج طبي ثقافي توعوي على «اقرأ» والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية المجتمع في مختلف الجوانب الطبية وكيفية التعامل مع الأمراض والأعراض الصحية التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الطبية.
البرنامج تقدمه د. نشوى السكري ويبث على شاشة «اقرأ» يوم السبت في الحادية عشرة والنصف مساء، ويعاد يوم الأحد في الواحدة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة كما تتوافر جميع الحلقات على منصة تابع الرقمية.
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