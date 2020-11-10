شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي يستقبل الدفعة الأولى من معتمري الخارج والان نبدء بالتفاصيل

استقبل المسجد النبوي أمس، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ووسط أجواء إيمانية تشرف الفوج الأول من المعتمرين بالسلام على المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما، والصلاة بالروضة الشريفة التي قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة».

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها، وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية، لتوفير جميع سبل الراحة لمرتادي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

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وفي مكة المكرمة، تتابع إدارة الساحات بالمسجد الحرام عمليات الإشراف على ساحات المسجد الحرام، وتنظيم الممرات، ومتابعة سير ضيوف الرحمن داخل وخارج المسجد الحرام مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير الإدارة أحمد العتيبي أن أبرز مهام العاملين هي توجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لكل منهما، والتنسيق مع الجهات المختصة، وفتح ممرات في الساحات تؤدي إلى أبواب المسجد الحرام وتنظيمهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين المصلين حسب الملصقات على الأرضيات، وكذلك العمل على تسهيل وصول المصلين إلى الساحات داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد الحرام وتوسعاته بكل يسر وسهولة.

وأضاف إنه في الحالات الطارئة يتطلب الأمر إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، ومنع من أراد الدخول إلى المسجد الحرام والوصول إلى الأماكن الخالية فيه، وكذلك تمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع، ولتفعيل ذلك تم تكثيف أعداد المراقبين فيها لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.