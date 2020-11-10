شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأشار التقرير السنوي إلى جهود المرور التي تبذل في التوعية المرورية بشكل يومي ودوري من أجل سلامة الجميع من أخطار الحوادث المرورية المميتة، كما بين التقرير انخفاض نسبة وفيات وإصابات الحوادث مقارنة بالفترات السابقة من خلال تطبيق الخطة المرورية والعمل بشكل دوري على المواقع التي تشكل خطرا على السلامة المرورية مثل السرعة وقطع الإشارة واستخدام الجوال.
وكشف التقرير عن عدد الكاميرات المستخدمة لرصد مخالفة الجوال وعدم استخدام حزام الأمان ومواقع تركيبها، مؤكدا أن الهدف من وجودها هو المحافظة على السلامة العامة.
وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مرور المحافظة التي تعمل على نشر الوعي المروري لدى قائدي المركبات بجميع أعمارهم، مشددا على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة المرورية التي تسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.
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