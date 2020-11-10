شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنع خرسانة مخالف بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية تاروت معالجة وصيانة الأجزاء التالفة في شارع عمار بن ياسر. وواصلت جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية، وأغلقت مصنعا للخرسانة لعدم وجود ترخيص، وورشة سيارات لممارسة النشاط خارج حدود المحل، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهما. ووجهت الإدارة العامة لصحة البيئة ببلدية المحافظة الإدارات المرتبطة بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أصحاب المحلات التجارية ومرتاديها بالالتزام بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مصنع خرسانة مخالف بتاروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.