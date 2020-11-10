شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المجمعات التجارية بتوفير «مركز ضيافة للأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير، كل الإدارات والبلديات، باعتماد تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بإلزام كل المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال.

وأشار إلى ضرورة إلزام ملاك المراكز والمجمعات التجارية بالمهلة، التي تم تحديدها لتطبيق القرار، وهي 6 أشهر، لتضمين مركز أطفال مباشر أو من خلال مستثمر، وأن من ضمن الاشتراطات ألا تقل المساحة عن 50 مترًا في المجمعات، التي تزيد مساحتها على 40 ألف متر مربع.

وأوضح أن قرار الوزارة يستهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، لإزالة العوائق أمام الأم العاملة، عبر توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.

وشدد على أن هذا القرار يأتي في إطار دعم وتمكين المرأة السعودية في سوق العمل من خلال توفير بيئة العمل المناسبة وحث منشآت القطاع الخاص لإنشاء مراكز ضيافة أطفال في مقرات العمل، لخدمة منسوبات الجهة، وإتاحة الفرصة للراغبات في الاستثمار لتشغيل هذه المراكز، وكذلك دعم المستثمرين في قطاع ضيافة الأطفال، والموظفات اللائي لديهن أطفال إلى عمر 6 سنوات.