شكرا لقرائتكم خبر عن 1806 طلاب ضمن الترشيح المدعوم لـ«موهبة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي تدير دفته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للقياس، يُعد نموذجًا إستراتيجيًا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، التي اتجهت أهدافها لاكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين كقادة المستقبل لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، وبما يخدم ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ لتكريس وجود المملكة على خارطة المنافسات الدولية وفي الصف الأول من بين دول العالم المتقدم، من خلال رفع علم المملكة عاليًا على منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية.

وخصص للترشيح المدعوم هذا العام للمنطقة الشرقية لقطاع البنين 767 طالبًا موزعين على الصفوف الثلاثة المستهدفة، وخصص في المقابل لقطاع «البنات» 1039 مرشحة، وبلغ عدد مرشحي المنطقة في البرنامج منذ نشأته قبل 10 سنوات، أكثر من 18 ألف طالب، شارك منهم في اختبار موهبة للقدرات العقلية المتعددة حوالي 15500، واجتاز الاختبار منهم ورشحوا للمشاركة في برامج الموهوبين 12246 طالبًا، لا يزال منهم 6614 طالبًا يتلقون الرعاية في مدارسهم ومركز الموهوبين بالمنطقة، بينما انتقل الباقون من مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي.

ودعا د. الشلعان، المنسوبين في الميدان التعليمي والمدارس، للوقوف على اكتشاف المواهب المكنونة في أبنائهم الطلبة، والعمل على ترشيح الفئات المستهدفة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الحادية عشرة، موضحًا أن القيادة الرشيدة -وفقها االله-، تؤكد دومًا أهمية بناء الإنسان باعتباره أساس أي حراك تنموي حقيقي وخير شاهدٍ على ذلك ما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- لأبنائها من الموهوبين والموهوبات من العناية والدعم والتشجيع.

من جهته، نبه مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، بأن البرنامج يشمل جميع الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وأضاف: يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار موهبة بإحدى طريقتين، الأولى أن يتم ترشيحهم من قبل مدارسهم ومعلميهم فيما تتم عملية التسجيل في بوابة موهبة عن طريق ممثلين لإدارة الموهوبين وهو ترشيح مدعوم لا يتحمل فيه الطالب رسوم التسجيل في الاختبار، ويقتصر هذا النوع من الترشيح على طلاب الصفوف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والثانية من خلال ترشيح الطالب لنفسه عن طريق بوابة «موهبة».