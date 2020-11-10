شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات لـ«الاشتراطات الفنية» في منشآت الظهران والان نبدء بالتفاصيل
من ناحية أخرى، عملت إدارة الحدائق والتجميل، التابعة للبلدية، على قص المسطحات الخضراء، وتكريب النخيل، وصيانة شبكات الري بشارع الأمير فيصل بن فهد، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.
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