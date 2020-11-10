شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات لـ«الاشتراطات الفنية» في منشآت الظهران والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية الظهران، عددا من الملاحظات، وذلك خلال الجولات الرقابية والميدانية التي نفذتها، وشملت العديد من المنشآت التجارية بمدينة الظهران، وشملت هذه الملاحظات، عدم التقيد بالاشتراطات الفنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

من ناحية أخرى، عملت إدارة الحدائق والتجميل، التابعة للبلدية، على قص المسطحات الخضراء، وتكريب النخيل، وصيانة شبكات الري بشارع الأمير فيصل بن فهد، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.