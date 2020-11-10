- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طليقة ترامب : لا يحب الخسارة وسيقاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طليقة ترامب : لا يحب الخسارة وسيقاتل
توقعت أن يعود إلى منتجع Mar-A-Lago
متابعات الخليج 365 - متابعة
علقت إيفانا ترامب على الأخبار التي تشير إلى أن زوجها السابق الرئيس دونالد ترامب لن يتنازل ويعترف بفوز خصمه جو بايدن، مؤكدة أنه “لا يحب أن يخسر، ولذلك سيقاتل”.
وفي حديث لمجلة “People” أكدت إيفانا أن طليقها لا يتقبل الخسارة بطريقة جيدة، وأنه “يجب أن يعلن أنه خسر”، مشيرة إلى أن “ترامب سيعود إلى منتجع Mar-A-Lago، ليعيش حياة أكثر هدوء.. سيذهب إلى بالم بيتش ويلعب الغولف وسيعود إلى الحياة الطبيعية”، بحسب “روسيا اليوم”.
وأضافت: “هذا هو الخيار الأفضل لما يمكنه فعله.. لديه الكثير من المال والأماكن التي يذهب إليها والعيش فيها والاستمتاع بحياته”.
وأعربت عن أملها بأن يتمكن أولادهما الثلاثة من عيش حياتهم الطبيعية وليس حياة واشنطن.
وقالت: إنه بينما أحب الثلاثة قضاء الوقت مع والدهم والعمل على حملته لإعادة انتخابه، “لقد انتهى الأمر- الحمد لله”.
كانت هذه تفاصيل خبر طليقة ترامب : لا يحب الخسارة وسيقاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.