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تنمية أحد رفيدة تحقق المركز الثاني في نشامى عسير
ضمن الحفل الختامي بالواجهة البحرية بالحريضة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
سلّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد رفيدة محمد بن درع، وقادة الفرص 3 رايات وشهادات تميز، بعد تحقيق اللجنة الميدانية في المحافظة المركز الثاني وحصولها على ثلاث رايات لثلاث فرص وهي (نعود بحذر- نجومنا- شامخات).
كما حصلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد رفيدة على شاهدات تميز فرصتين وهي (ممر السعادة- بأيدينا ننتج)، في المرحلة الأولى في مشروع نشامى عسير.
وجاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في الواجهة البحرية بالحريضة، حيث شارك المحافظ متعب ناصر المتعب، النشامى فرحتهم بالفوز في مقر الاحتفالية، وتقدم بالشكر الجزيل لأمير منطقة عسير، على دعمه المتواصل للجميع، كما هنأ المشاركين من أبناء المحافظة.
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