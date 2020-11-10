تقديم شكوى حساب المواطن على قيمة الاستحقاق 1442 بعد نزول الدفعة الـ36 اليوم

ننشر طريقة تقديم شكوى حساب المواطن 1442 على القيمة المستحقة من برنامج الدعم الحكومي، وذلك بعد أن أعلن البرنامج رسمياً في الساعات الأولى من صباح اليوم اليوم الثلاثاء بتاريخ 24 ربيع الأول 1442هـ الموافق لتاريخ 10 نوفمبر 2020م عن نزول مبالغ حساب المواطن الدفعة السادسة والثلاثون في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من مبالغ الدعم.

ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وفي حال وجود رغبة في تقديم اعتراض على حساب المواطن السعودي، فيتم ذلك عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق في الموعد المحدد رسمياً لتقديم الاعتراض، ويتم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم حساب المواطن الموحد.

تقديم شكوى حساب المواطن 1442

يتيح برنامج حساب المواطن أمام كافة المستفيدين والمستفيدات إمكانية تقديم اعتراضاً على القيمة المستحقة من البرنامج، وذلك بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، وبعد مرور المدة المحددة، يتم تفعيل أيقونة الشكوى مباشرةً عبر البوابة الإلكترونية.

ويجب قبل تقديم الاعتراض التأكد من المبلغ المدفوع عبر البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي للمستفيد، ثم التحقق من قيمة الاستحقاق عن طريق استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، والتأكد من مطابقتها للمبلغ المودع في الحساب البنكي، ثم التأكد من أهلية كافة التابعين لك إن وجدوا.

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وفي حال الرغبة في تقديم الاعتراض على قيمة الاستحقاق بعد تنفيذ الخطوات السابقة، فيتم ذلك عن طريق الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني، ويمكنكم التعرف على خطوات أو طريقة تقديم شكوى حساب المواطن 1442 من خلال المقال.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الرسمية (ca.gov.sa). تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم أو رقم الهوية – كلمة المرور). النقر على “حالة الدفعات المالية”. النقر على أيقونة “الشكوى” بعد تفعيلها. رفع الوثائق والمستندات المطلوبة. سيتم رفع الشكوى والتعامل معها من جانب البرنامج.

وقد حدد البرنامج فترة السماح لتقديم الاعتراض أو الشكوى لكل دورة من دورات الاستحقاق بمدة 90 يوماً، ويتم تعويض المستفيد عن دورة الاستحقاق المُشتكى عنها في حال قبول طلب الاعتراض، ويتم تقديم الشكوى باتباع طريقة تقديم شكوى حساب المواطن الموضحة بالنقاط السابقة.