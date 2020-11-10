، ذوو المفقود "الشيباني" يجددون المناشدة بالبحث عنه ووالده يرصد مكافأة مالية ،

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جدّد ذوو المفقود الثلاثيني متعب طلال الشيباني المناشدة بتكثيف البحث عنه الذي فُقد منذ قبل ثلاث سنوات بعد أن خرج من عشيرة -شمالي الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرّمة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن، وشُوهد آخر مرة في الحرم المكي الشريف قبل عامين وهو يعاني اعتلالات نفسية، ورصد والده مكافأة مالية لمن يعثر عليه.
وقال والد المفقود: فقد "متعب" منذ قرابة الثلاث سنوات بعد خروجه من منزلنا بعشيرة - شمالي الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرّمة لمنزل أقارب لنا هناك، لكنه تغيب عنا ليتم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات"، مشيرًا إلى أن ابنه يعاني اعتلالات نفسية، وأنه يعيش في هم ولم يذق طعم النوم أو الأكل بسبب عدم معرفة أحوال ابنه المفقود، مبينًا أنه شوهد في الحرم المكي الشريف قبل عامين بحسب العاملين بالحرم المكي، وحتى الآن لا يعرف عنه شيئًا.
وبين والد المفقود أنه رصد مكافأة مالية لمن يُسهم في العثور على ابنه، أو يُقدم معلومة تُفيد في العثور عليه، وأي شخص يعرف أي معلومة عنه مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم: (0553717157).
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 01:57 AM
شُوهد آخر مرة في الحرم المكي قبل عامين وهو يعاني اعتلالات نفسية
جدّد ذوو المفقود الثلاثيني متعب طلال الشيباني المناشدة بتكثيف البحث عنه الذي فُقد منذ قبل ثلاث سنوات بعد أن خرج من عشيرة -شمالي الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرّمة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن، وشُوهد آخر مرة في الحرم المكي الشريف قبل عامين وهو يعاني اعتلالات نفسية، ورصد والده مكافأة مالية لمن يعثر عليه.
وقال والد المفقود: فقد "متعب" منذ قرابة الثلاث سنوات بعد خروجه من منزلنا بعشيرة - شمالي الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرّمة لمنزل أقارب لنا هناك، لكنه تغيب عنا ليتم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات"، مشيرًا إلى أن ابنه يعاني اعتلالات نفسية، وأنه يعيش في هم ولم يذق طعم النوم أو الأكل بسبب عدم معرفة أحوال ابنه المفقود، مبينًا أنه شوهد في الحرم المكي الشريف قبل عامين بحسب العاملين بالحرم المكي، وحتى الآن لا يعرف عنه شيئًا.
وبين والد المفقود أنه رصد مكافأة مالية لمن يُسهم في العثور على ابنه، أو يُقدم معلومة تُفيد في العثور عليه، وأي شخص يعرف أي معلومة عنه مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم: (0553717157).
، ذوو المفقود "الشيباني" يجددون المناشدة بالبحث عنه ووالده يرصد مكافأة مالية ،
المصدر : الخليج 365
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