شكرا لمتابعة خبر عن مستشار وزير العدل: صاحبة حق النفقة لن تنتظر الرجل المماطل بعد الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد عبدالملك السعيد مستشار وزير العدل والمدير العام المكلف لصندوق النفقة، أن صاحبة حق النفقة لن تنتظر الرجل المماطل أو المتعثر بعد الآن، وسوف تتقاضى نفقتها مباشرة من الصندوق.
وأوضح السعيد خلال برنامج " يا هلا " أن جميع خطوات التقدم بالطلبات للصندوق تتم إلكترونيا من هنــــــــــا
وأشار إلى أنه متى ما اكتملت الأوراق يتم صرف النفقة في نفس اليوم.
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