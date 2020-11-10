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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه بصور جديدة وراشد الماجد يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):طمأن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الجميع عليه من خلال أحدث ظهور له، اليوم الإثنين، من أمريكا.
ونشر "آل الشيخ " عدد من الصور له التي أظهرت تحسنه عن الفترة الماضية؛ حيث بدى بصحة جيدة.
وعلق راشد الماجد على ظهور آل الشيخ بتغريدة له، قائلا: "الحمدلله على سلامتك يابوناصر منور "، فيما علق وليد الفراج الإعلامي الرياضي قائلا: "اسفرت وانورت .. خطاك السوء يا ابوناصر".
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