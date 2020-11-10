خادم الحرمين يتلقى اتصالًا من ميركل: تنسيق لمكافحة الإرهاب والتطرف

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة؛ لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر، كما اتفق الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة التصدي لكل أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا.

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كما أكد موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

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