حل مشكلة تحديث بيانات نقل الكفالة للوافد الموجود بالخارج

منصة «أبشر» توضح الطريقة..

أوضحت منصة أبشر طريقة حل مشكلة تحديث بيانات نقل الكفالة للوافد أثناء وجوده خارج المملكة. وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حالة عدم تحديث بيانات العامل الوافد، بعد نقل كفالته، يتم دخول المستفيد على حسابه بمنصة أبشر أعمال، واختيار أيقونات «خدمات أعمالي، نقل الخدمات، إتمام النقل». جاء ذلك ردًا من «أبشر»، على تساؤل مواطن قال فيه: «لديّ عامل قمت بنقل كفالته وهو خارج المملكة، ووافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ذلك، وتلتها موافقة وزارة الداخلية، لكن لم يتم تحديث بياناته.. فما الحل؟». اقرأ أيضًا: منصة «أبشر» تجدد التذكير بتفعيل الحسابات الإلكترونية للمستفيدين

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