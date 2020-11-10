وزارة المالية تنفي علاقتها بفيديو «الإعانات المالية» للأرامل.. وتوجه نصيحة

تفاعلت وزارة المالية مع مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يفيد بأن الوزارة تقدم إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفال؛ حيث تساءل أحد المستفيدين حول حقيقة مقطع الفيديو.

وقال الحساب الرسمي لوزارة المالية عبر موقع «

الاستاذ الفاضل، تنفي وزارة المالية أي علاقة لها بالأعلان المنشور ونود افادتك بأنه يتم نشر الاعلانات والاخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الالكتروني وقنوات التواصل الرسمية. سعدنا بخدمتك — العناية بالعملاء (@MoFCare) November 9, 2020

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: «تنفي وزارة المالية أي علاقة لها بالإعلان المنشور ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والإخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».

وفي سياق آخر، أوضحت وزارة المالية طريقة الاستعلام عن الإعفاء من القروض، ردًا على أحد المستفيدين، قائلة: «الاستعلام عن إعفاءات القروض الحكومية يتم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للأفراد واختيار إعفاءات القروض من الصفحة الرئيسية/لوحة خدمات المستخدم ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط من خلال التالي(اضغط هنا)».

وذكرت الوزارة أنه تم إيقاف استقبال جميع طلبات التدريب التعاوني، موضحة: «نظراً للإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا؛ فإنه تم إيقاف استقبال جميع طلبات التدريب التعاوني للطلاب والطالبات للعام 2020».

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