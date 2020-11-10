تأسيس شركة لنقل وتقنيات المياه

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي استكمال تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيسها، إذ يعد تأسيس الشركة أحد نتائج برنامج التخصيص في قطاع المياه، حيث خطت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خطوات مهمة نحو إعادة هيكلة قطاع المياه.

نقل وإسناد

تتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي يبلغ حجم أطوالها حاليًا أكثر من 8400 كيلو متر لنقل ما يزيد عن 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا لتغذية مختلف المناطق، لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وستحقق الشركة الجديدة - التي تملكها الدولة - نقلة نوعية في سبيل تكامل أعمال قطاع المياه، وذلك بالعمل على أسس تجارية، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الإنفاق، تقليل التكاليف ضمن سلسلة الإمداد في القطاع.

تمويل المشاريع

أوضح المهندس الفضلي أن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه يعد خطوة مهمة، تُسهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كما تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الإستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.

إسناد وتخزين

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من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم أن تأسيس الشركة سيسهم في تطوير سلسلة الإمداد في قطاع المياه، لتقوم بإدارة وإنشاء وتطوير أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه وتشغيلها بأطوال حالية تصل لأكثر من 8400 كيلو متر، إضافة إلى ما يزيد عن 3000كيلو متر من أنظمة وخطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها لخدمة المستفيدين لتكون بذلك السعات الكلية المتاحة لنقل المياه ما يزيد عن 17مليون متر مكعب من المياه يومياً بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة العرض والطلب على المياه في المملكة، مع الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع للكفاءة، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

تمويل المشاريع

أوضح المهندس الفضلي أن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه يعد خطوة مهمة، تُسهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كما تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الإستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.

إسناد وتخزين

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم أن تأسيس الشركة سيسهم في تطوير سلسلة الإمداد في قطاع المياه، لتقوم بإدارة وإنشاء وتطوير أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه وتشغيلها بأطوال حالية تصل لأكثر من 8400 كيلو متر، إضافة إلى ما يزيد عن 3000كيلو متر من أنظمة وخطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها لخدمة المستفيدين لتكون بذلك السعات الكلية المتاحة لنقل المياه ما يزيد عن 17مليون متر مكعب من المياه يومياً بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة العرض والطلب على المياه في المملكة، مع الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع للكفاءة، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.