عاجل-المالية توضح صحة مقطع إعانة الأرامل

نفت وزارة المالية، ما ورد في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يشير إلى أن الوزارة تقدم إعانة سنوية للأمهات الأرامل اللواتي يعلن أطفالا.

وقالت وزارة المالية، عبر حسابها الرسمي في «تويتر» بخصوص صحة المقطع الذي نشره أحد الأشخاص عبر تطبيق TikTok وتم تداوله بشكل واسع : «تنفي وزارة المالية أي علاقة لها بالإعلان المنشور، ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».