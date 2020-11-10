عاجل-المالية توضح صحة مقطع إعانة الأرامل

وقالت وزارة المالية، عبر حسابها الرسمي في «تويتر» بخصوص صحة المقطع الذي نشره أحد الأشخاص عبر تطبيق TikTok وتم تداوله بشكل واسع : «تنفي وزارة المالية أي علاقة لها بالإعلان المنشور، ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».
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