السعودية اليوم / العاهل المغربي يوجه بإطلاق عملية تلقيح مكثفة ضد فيروس كوفيد 19 الأسابيع القادمة



الرباط 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

وجه ملك المغرب محمد السادس اليوم بإطلاق عملية تلقيح مكثفة ضد فيروس كوفيد 19 خلال الأسابيع القادمة.

وذكر بيان للديوان الملكي المغربي اليوم، بأن الملك محمد السادس ترأس في القصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 .

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يندرج في إطار تتبع الملك محمد السادس لتطور الجائحة والتدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشارها وحماية حياة وصحة المواطنين.

وأضاف أنه بناءً على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية المسؤولة أن حملة التلقيح ستضع حداً للمرحلة الحادة من الجائحة.

ومن المنتظر أن تغطي حملة التلقيح المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنةً، حسب جدول لقاحي في حقنتين، وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي المواطنين.

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