السعودية اليوم / توغو تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لومي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

سجلت توغو خلال الساعات الـ24 الماضية 33 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 2516 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 57 وفاة.

// انتهى //

23:26ت م

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لومي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجلت توغو خلال الساعات الـ24 الماضية 33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 2516 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 57 وفاة.// انتهى //23:26ت م0291

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