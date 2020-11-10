السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بعسير



أبها 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، على جاهزية الجهات الحكومية على مستوى الآليات والكوادر العاملة، ومدى الاهتمام بتحديث خطط هذه الجهات، لاسيما في حالات الأمطار والسيول والظواهر الطبيعية، بحسب ما ورد في الخطة العامة للدفاع المدني.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه لاجتماع اللجنة بقاعة الاجتماعات بمقر الإمارة، إذ لفت سموه الانتباه في هذا الاجتماع إلى أهمية اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الأرواح من أخطار الظواهر الجوية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة تحديداً، لتجنب الحوادث باتباع أفضل سبل السلامة والتعليمات ذات العلاقة، والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأهاب سموه بدور الجهات المختصة بحسب الأعمال والمهام المنوطة بكل منها، والاهتمام باتخاذ ما يلزم لتنفيذ المشروعات بشكلٍ مثالي، خصوصاً المعنية بتصريف مياه الأمطار والسيول، والتأكد من تفعيل أعمال وجولات لجان المراقبة المكلفة بمتابعة سير العمل في تلك المشروعات.

بدوره قدم مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء علي بن عبدالله السعوي، نبذة عن الاستعدادات المسبقة التي ناقشتها اللجنة والتوصيات المعتمدة، لاسيما فيما يتعلق بمخاطر تجمع مياه الأمطار وما يواكب هطول الأمطار الغزيرة والسيول من حوادث ومخاطر، بما في ذلك لزوم مراجعة مواقع الأعمدة ومولدات الكهرباء والضغط العالي.

يذكر أن اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، خصصت جزءاً من وقت الاجتماع لبحث الآليات المثلى للحد من حرائق الغابات وتجنب ارتفاع معدلها، وأهم الدروس المستفادة من أعمال الاحتواء لحريقي تنومة والسودة.

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22:39ت م

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