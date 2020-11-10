السعودية اليوم / بولندا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا



وارسو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بولندا 21 ألفاً و 713 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البولندية إلى أنها سجلت 173 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 8045 حالةً.

// انتهى //

22:08ت م

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وارسو 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 9 نوفمبر 2020 م واسسجلت بولندا 21 ألفاً و 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 568 ألفاً و138 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة البولندية إلى أنها سجلت 173 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 8045 حالةً.// انتهى //22:08ت م0271

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