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2020-11-10 نصيحة من شركة الكهرباء للمستهلكين قبل الشتاء متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت شركة الكهرباء نصيحة هامة إلى المواطنين والمقيمين قبل دخول فصل الشتاء. وقالت شركة الكهرباء عبر حساب السلامة التابع لها بموقع تويتر: قبل دخول الشتاء.. تأكد من صيانة وتنظيف سخانات المياه قبل الاستخدام. Advertisements كما نصحت الكهرباء بتوصيل الجهاز الكهربائي بالتيار ثم الضغط على زر التشغيل وليس العكس. التسجيل في خدمة اطمن: وقالت الكهرباء في وقت سابق: إنه يمكن التسجيل في خدمة اطمن من خلال الرابط التالي: هنا. ​جدير بالذكر أن خدمة اطمن مخصصة للمشترك الذي يعول في منشأته شخصًا واحدًا على الأقل، وتعتمد حياته على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء. اشتراطات الاشتراك بالخدمة: 1- تطبق على فئة الاستهلاك السكني لعداد واحد لكل مشترك. 2- تقرير طبي معتمد من جهة رسمية (مستشفى حكومي) يوضح تأثر حياة المشترك سلبًا لو انقطعت الخدمة الكهربائية عنه.



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