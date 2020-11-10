- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نصيحة من شركة الكهرباء للمستهلكين قبل الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نصيحة من شركة الكهرباء للمستهلكين قبل الشتاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت شركة الكهرباء نصيحة هامة إلى المواطنين والمقيمين قبل دخول فصل الشتاء.
وقالت شركة الكهرباء عبر حساب السلامة التابع لها بموقع تويتر: قبل دخول الشتاء.. تأكد من صيانة وتنظيف سخانات المياه قبل الاستخدام.
كما نصحت الكهرباء بتوصيل الجهاز الكهربائي بالتيار ثم الضغط على زر التشغيل وليس العكس.
التسجيل في خدمة اطمن:
وقالت الكهرباء في وقت سابق: إنه يمكن التسجيل في خدمة اطمن من خلال الرابط التالي: هنا.
جدير بالذكر أن خدمة اطمن مخصصة للمشترك الذي يعول في منشأته شخصًا واحدًا على الأقل، وتعتمد حياته على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء.
اشتراطات الاشتراك بالخدمة:
1- تطبق على فئة الاستهلاك السكني لعداد واحد لكل مشترك.
2- تقرير طبي معتمد من جهة رسمية (مستشفى حكومي) يوضح تأثر حياة المشترك سلبًا لو انقطعت الخدمة الكهربائية عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة من شركة الكهرباء للمستهلكين قبل الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.