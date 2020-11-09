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لقاح Pfizer قد يكون جاهزًا نهاية ديسمبر
فعّال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي
متابعات الخليج 365 - متابعة
تتوالى الأخبار السارة على العالم، فبعد إعلان شركتي فايزر Pfizer الأميركية وبيونتيك الألمانية أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه، كشفت السلطات البريطانية، أمس الاثنين، أن اللقاح قد يكون جاهزًا محليًّا نهاية ديسمبر.
وأوضحت الشركتان أن الحماية من الفيروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد 28 يومًا من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.
وقالتا في بيان مشترك: إنه جرى قياس “هذه الفعالية للقاح” عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحًا وهميًّا، “بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية” و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.
وقال الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Pfizer: “اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية، المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح Covid-19 توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كورونا، مضيفًا: “لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره مع تسجيل معدلات الإصابة بأرقام قياسية”.
بدوره، أكد وزير الصحة الألماني أن نتائج المرحلة الثالثة من لقاح Pfizer مشجعة للغاية.
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