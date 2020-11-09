علاج عسر الهضم بدون أدوية

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

قد يشكو البعض بعد تناول وجبة دسمة من عسر الهضم الذي يعتبر من أبرز الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي، وتتسبب في حدوث الألم الشديد في البطن والشعور بالتخمة والانتفاخ وعدم الارتياح، ولكن كيف يمكن مواجهة هذه الحالة الطارئة دون تناول أي دواء؟

اختلاف النمط الغذائي:

وأوضح استشاري الباطنة الدكتور فراس بخش في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: أن عسر الهضم لا يعتبر مرضًا في حد ذاته، بل عرضًا لمشكلة في الجهاز الهضمي، كالإصابة بالقرحة الهضمية أو مشكلة في المرارة، وأكثر الحالات التي تحدث سببها النمط المتبع في التغذية، إذ يشعر الفرد بألم أو حرقة في الجزء العلوي من البطن، وهو يختلف عن حرقة المعدة الذي يرتبط بارتداد الحمض الموجود فيها إلى المريء الموجود أعلاها مما يُسبب الشعور بالحرقة في الصدر أو الحلق.

مسببات عسر الهضم:

وحول مسببات حدوث عسر الهضم قال بخش: إن هناك عدة مسببات منها تناول الأطعمة الحارة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل، والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون، والنوم المباشر بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى الإفراط في تناول المشروبات الغازية، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والإصابة بالقولون العصبي، وعدم مضغ الطعام جيدًا، مما يصيب الجهاز الهضمي بالاضطرابات.

الأعراض المصاحبة لعسر الهضم:

وعن أبرز أعراض عسر الهضم، أوضح أن هناك أعراضًا يشعر بها المريض جيدًا ومنها ألم في البطن العلوي أو عدم الراحة والتجشؤ والغثيان وانتفاخ البطن والشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام والقيء، وبالطبع ليس شرطًا أن يشعر المصاب بعسر الهضم بكل هذه الأعراض في وقت واحد، بل من الممكن أن يشكو من عرضين أو ثلاثة أعراض ولكنها جميعها مسببة لعدم الارتياح.

العلاجات المنزلية الطارئة:

وحول العلاجات الطارئة لمواجهة عسر الهضم في المنزل، لفت بخش إلى أنه عادة ينصح من يعاني من المشكلة بتناول الماء بشكل جيد إذ يحتاج الجسم إلى الماء لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة والمشروبات بكفاءة؛ لأن الجفاف يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة وأقل فعالية، مما يزيد من احتمال حدوث اضطراب في المعدة، وتجنب الاستلقاء فعندما يكون الجسم في وضع أفقي من المرجح أن ينتقل الحمض الموجود في المعدة إلى الخلف ويتقدم للأعلى، مما قد يسبب حرقة في المعدة، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة تجنب الاستلقاء لساعة على الأقل.

وأضاف أنه من الممكن تناول بعض العصائر مثل عصير الزنجبيل الذي يساعد على مواجهة عسر الهضم لاحتوائه على مواد تساعد في تسريع تقلصات المعدة، كما يعتبر مشروب النعناع مفيدًا للمشكلة إذ يساعد المنثول بالنعناع في منع القيء والإسهال والحد من تقلصات العضلات في الأمعاء وتخفيف الألم، وفي حال استمرار المشكلة مع العلاجات المنزلية فإنه لابد من زيارة الطبيب لوصف بعض الأدوية.

