شكرا لقرائتكم وزارة المالية: لا علاقة لنا بفيديو الإعانات المالية للأرامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-09 وزارة المالية: لا علاقة لنا بفيديو الإعانات المالية للأرامل متابعات الخليج 365 - الرياض ردت وزارة المالية على مقطع فيديو متداول يزعم أن الوزارة تقدم إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفالًا. وتفاعلت وزارة المالية مع استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر، وقالت: تنفي وزارة المالية أي علاقة لها بالإعلان المنشور، ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية.



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