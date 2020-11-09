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إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - خضع للفحص وثبتت إيجابيته

كرت وكالة "رويترز" أن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب، مصاب بفيروس .

وقال مصدر مطلع إن "ديفيد بوسي" خضع لفحص كورونا يوم الأحد، وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز"، ووزير الإسكان "بن كارسون"، بوصفهم مصابين بكورونا في البيت الأبيض.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 11:36 PM

خضع للفحص وثبتت إيجابيته

إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كرت وكالة "رويترز" أن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب، مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع إن "ديفيد بوسي" خضع لفحص كورونا يوم الأحد، وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز"، ووزير الإسكان "بن كارسون"، بوصفهم مصابين بكورونا في البيت الأبيض.

الكلمات المفتاحية

، إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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