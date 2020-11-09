- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كرت وكالة "رويترز" أن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب، مصاب بفيروس كورونا.
وقال مصدر مطلع إن "ديفيد بوسي" خضع لفحص كورونا يوم الأحد، وثبتت إيجابيته.
وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز"، ووزير الإسكان "بن كارسون"، بوصفهم مصابين بكورونا في البيت الأبيض.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 11:36 PM
خضع للفحص وثبتت إيجابيتهإصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"
كرت وكالة "رويترز" أن ديفيد بوسي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب، مصاب بفيروس كورونا.
وقال مصدر مطلع إن "ديفيد بوسي" خضع لفحص كورونا يوم الأحد، وثبتت إيجابيته.
وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز"، ووزير الإسكان "بن كارسون"، بوصفهم مصابين بكورونا في البيت الأبيض.
، إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.