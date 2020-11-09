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إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعب

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محمد بن مسعود - الدمام - يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 11:09 PM

يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية

إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.

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المصدر : الخليج 365

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