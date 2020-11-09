، إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.