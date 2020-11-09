شكرا لمتابعة خبر عن أمير الحدود الشمالية يوجه بإيواء عائلة برفحاء بعد انهيار جزئي بمنزلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المختصة ذات العلاقة بمباشرة حادثة الانهيار الجزئي لمنزل أحد المواطنين في حي المدينة بمحافظة رفحاء، وذلك نتيجة تأثره بالأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، وإيواء جميع أفراد الأسرة المكونة من 7 أشخاص، والرفع بالتقارير اللازمة لجهة الاختصاص لتعويضهم عن الخسائر حسب النظام.

وتضمنت توجيهات سمو أمير الحدود الشمالية لجهات الاختصاص متابعة التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، وما يواكبها من هطول أمطار الخير والبركة على مدن ومحافظات المنطقة، وأخذ جميع التدابير اللازمة، والعمل لإزالة مخلفات الأمطار، سائلاً الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد.