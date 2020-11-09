شكرا لمتابعة خبر عن «المالية» توضح حقيقة صرف إعانات مالية للأرامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): علقت وزارة المالية على انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن الوزارة تقدم إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفال. علقت وزارة المالية على انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن الوزارة تقدم إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفال. وكان ورد لوزارة المالية تساءلًا من مستفيد عبر «تويتر»، يقول: «السلام عليكم هل هناك مكأفاه تصرف من جهتكم للارامل؟ ». ورد الحساب الرسمي لوزارة المالية قائلًا :«تنفي وزارة المالية أي علاقة لها بالإعلان المنشور ونود إفادتك بأنه يتم نشر الإعلانات والإخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».

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