شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة دخول العاصفة الرملية لأجواء حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، لحظة دخول العاصفة الرملية لأجواء حفر الباطن.
وظهر في الفيديو، العاصفة وهي تأتي بالتدريج إلى حفر الباطن، مما أدى إلى تدني الرؤية فجأة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..لحظة دخول العاصفة الرملية لأجواء حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.