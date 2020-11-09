شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة دخول العاصفة الرملية لأجواء حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، لحظة دخول العاصفة الرملية لأجواء حفر الباطن.

وظهر في الفيديو، العاصفة وهي تأتي بالتدريج إلى حفر الباطن، مما أدى إلى تدني الرؤية فجأة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.