شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن عاصفة إيتا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أهابت قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية، اليوم الاثنين، بالمواطنين خطورة العاصفة إيتا. أهابت قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية، اليوم الاثنين، بالمواطنين خطورة العاصفة إيتا. وأوضحت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ":" تهيب القنصلية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص العاصفة إيتا ". وأشارت قنصلية المملكة في هيوستن إلى أنه يمكن التواصل في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 281-889-0570 281-917-8658 281-917-8305 وكانت عاصفة إيتا ضربت أمريكا الوسطى متسببة في هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات، مما أسفرت عن مصرع 18 شخصا، بينما عاد 60 صيادا كانوا مفقودين في البحر إلى سواحل هندوراس.

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